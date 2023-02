Thyssen-Krupp: Trotz Preisdruck optimistische Prognose!

Im übergeordneten Rahmen bildete sich Anfang 2022 eine abwärts gerichtete Sequenz aus, die ab 7. Juli 2022 in eine Seitwärtsrange überging. Diese Seitwärtsrange beim Kurs von Thyssen-Krupp wurde am 3. Januar 2023 von starkem Aufwärts-Momentum abgelöst. Die Angst der Marktteilnehmer vor schwächeren Zahlen für das erste Quartal 2022/23 führte danach bis zum Veröffentlichungszeitpunkt am 14. Februar 2023 zu einem kumulierten Kursverlust von knapp 17 Prozent in wenigen Handelstagen. Am Tag nach der Veröffentlichung war der Spuk vorbei und der Kurs hat sich bis dato wieder erholt. Neben der Verteidigung der Unterstützung bei 6,40 Euro spielte auch der optimistische Ausblick beim zu erwartenden Gewinn für das Gesamtjahr 2022/23 eine Rolle. Damit könnte auch der seit Anfang Oktober 2022 gebildete Aufwärtstrend weiter fortgesetzt werden. Fällt im Zuge der optimistischen Kursentwicklung der Widerstand bei 7,38 Euro, sollte mittelfristig das gewichtige Niveau bei 9,24 Euro ins Visier genommen werden.

Fazit

Die Volatilität des Aktienkurses von Thyssen-Krupp war vor der Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal 2022/23 überdurchschnittlich hoch. Seit Anfang Juli 2022 hat sich eine Seitwärtsrange ausgebildet, die am 3. Oktober 2022 in einen Aufwärtstrend mutiert ist. Ohne exogene Schocks könnte sich diese Entwicklung auch in der näheren Zukunft fortsetzen.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN JS07AX) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Thyssen-Krupp in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,05 profitieren. Das Ziel sei bei 8,58 Euro angenommen (3,74 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 29 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 6,04 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,20 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.