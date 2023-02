Viertelfinal-Kracher im DFB-Pokal: RB Leipzig gegen BVB

DORTMUND (dpa-AFX) - Im Viertelfinale des DFB-Pokals kommt es zu einem echten Kracher. Titelverteidiger RB Leipzig trifft mit Trainer Marco Rose auf dessen Ex-Club Borussia Dortmund . Die Sachsen werden in der Partie am 4. oder 5. April Gastgeber für die Westfalen sein.

Zudem empfängt Rekordpokalsieger FC Bayern München den SC Freiburg, Finalteilnehmer der vergangenen Saison. Eintracht Frankfurt bekommt es mit dem 1. FC Union Berlin zu tun. Als einziger noch verbliebener Zweitligist tritt der 1. FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart an.

Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund. Die Lose zog Nationalspielerin Jacqueline Meißner von der SGS Essen. Die Halbfinal-Partien sind für den 2. und 3. Mai angesetzt, am 3. Juni steigt im Berliner Olympiastadion das Endspiel./jmx/DP/men