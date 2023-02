BIONTECH - Seitwärtsbewegung dauert an

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 138,620 $ (Nasdaq)

Die BioNTech-Aktie startete im Oktober 2019 nach einem Allzeittief bei 12,52 USD zu einer starken Rally. Diese führte im August 2021 zu einem Allzeithoch bei 464,00 USD.

Anschließend wurde der Wert auf das log. 38,2 % Retracement dieser Rally abverkauft. Dieses Retracement liegt bei 116,75 USD.

Seit knapp einem Jahr läuft der Hersteller und Entwickler von mRNA-Impfstoffen auf diesem Retracement seitwärts. Dabei hat sich immer wieder das Abwärtsgap vom 18. Januar 2022 zwischen 189,07 USD und 194,61 USD als unüberwindbare Hürde herausgestellt. Mitte Dezember scheiterte die Aktie zuletzt an diesem Bereich.

Am Wochenende wurde bekannt, dass BioNTech noch in diesem Jahr in Großbritannien mit klinischen Studien zu Krebsimpfstoffen beginnen werde. Die Aktie reagiert auf diese Meldung positiv. Sie wird aktuell bei 142,61 USD getaxt. Das sind 3,99 USD mehr als der Schlusskurs vom Freitag an der Nasdaq.

Große Signale lassen noch auf sich warten.

Der Anstieg von heute freut zwar die Anleger, aber ein großes Signal geht damit nicht einher. Dafür wäre aus charttechnischer Sicht ein Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung zwischen 189,07 USD und 116,75 USD notwendig.

Gelingt der Aktie ein Ausbruch nach oben, dann ergäbe sich Platz für eine Rally bis ca. 306,19 USD. Sollte der Wert allerdings nach unten rausfallen, müsste mit Abgaben in Richtung 49,78 USD und damit an das log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung vom Allzeittief zum Allzeithoch gerechnet werden.

Fazit: Anleger brauchen hier noch Geduld. Mittel-langfristige Positionen bieten sich erst nach einem Ausbruch aus der fast einjährigen Range an.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)