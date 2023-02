INFICON Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz

Einladung zur INFICON Medien-/Analystenkonferenz Präsentation der Resultate für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022



20.02.2023 / 18:00 CET/CEST



Ansprechpartner

Matthias Tröndle

Chief Financial Officer

+423 388 3510

matthias.troendle@inficon.com





Bad Ragaz/Schweiz, 20. 2. 2023 Wir freuen uns, Sie an der INFICON Medien-/Analystenkonferenz 2023 persönlich begrüssen zu dürfen. Danke für Ihre Anmeldung unter Angabe Ihrer Kontaktdaten (Name, Vorname, Unternehmen, Tel-Nr, Email) bis zum 1. März 2023 per E-Mail an inficon@sensus.ch. Die Vorträge werden an der Medien-/Analystenkonferenz in Englisch gehalten und online via MS Teams übertragen und aufgezeichnet https://ir.inficon.com/Conference%20Calls%20or%20Webcasts/. Am 2. März 2023 verschickt INFICON um 07:00 Uhr MEZ eine Medienmitteilung zu den Resultaten und publiziert die Präsentation und den englischsprachigen Geschäftsbericht 2022 im Bereich Investors der INFICON Website www.inficon.com. Donnerstag, 2. März 2023, 09:00 Uhr, Haus zum Rüden, Limmatquai 42, 8001 Zürich

Ende der Medienmitteilungen