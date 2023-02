Ethereum Kurs weiter über 1.700 Dollar – Fed-Mitschriften im Fokus

Anleger mussten mit 1.742 Dollar für eine Ether -Einheit am vergangenen Donnerstag so viel wie im September 2022 auf den Tisch legen. Auf Wochensicht verteuert sich das nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto Asset um rund 12 Prozent. Investoren setzten nach wie vor darauf, dass der geldpolitische Gegenwind in Zukunft nachlassen könnte. In diesem Kontext gilt es in dieser Woche die Fed-Mitschriften und Inflationsindikatoren nach geldpolitischen Hinweisen abzuklopfen.

Risikoappetit hält zunächst an – Hoffen auf Lockerung der Zinszügel

Der Risikoappetit auf Krypto-Werte wie Ether könnte auch in der neuen Handelswoche weiter anhalten. Optimistisch stimmten Anleger in den vergangenen Wochen rückläufige Teuerungsraten in den USA und die damit verbundene Aussicht, dass das Tempo im Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) schon bald an Schwung verlieren könnte. Im Januar lag der Preisdruck mit 6,4 Prozent unter dem Vormonatswert von 6,5 Prozent. Seit Juni 2022 befinden sich die Verbraucherpreise in den USA auf dem absteigenden Ast.