EU verhängt weitere Sanktionen gegen Iran

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Union hat gegen den Iran wegen der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten weitere Sanktionen verhängt.

Betroffen sind nach einem Beschluss der EU-Außenminister am Montag in Brüssel 32 Personen und zwei Einrichtungen, darunter die Minister für Islamische Orientierungshilfe und Erziehung. Insgesamt sind von den EU-Sanktionen jetzt 196 Personen und 33 Einrichtungen betroffen.

Die Proteste im Iran hatten nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini begonnen. Die Kurdin war am 16. September in Polizeigewahrsam unter umstrittenen Umständen gestorben. Die sogenannte Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie ihr Kopftuch falsch getragen haben soll. Die Proteste entwickelten sich zur größten Herausforderung für die Führung in Teheran seit Bestehen der Islamischen Republik nach der Revolution und dem Sturz des Schahs im Jahr 1979. Zahlreiche Demonstranten wurden festgenommen, mehrere zum Tode verurteilt.

