Hafen Hamburg Marketing legt Umschlagszahlen vor

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hafen Hamburg Marketing legt am Montag (10.00 Uhr) Zahlen zur Umschlag- und Verkehrsentwicklung des Hamburger Hafens im Jahr 2022 vor. Im Kern geht es dabei voraussichtlich um die Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine und der Corona-Pandemie auf das Geschäft in Deutschlands größtem Hafen. Im Jahr 2021 war der Seegüterumschlag nach dem coronabedingten Einbruch im Jahr 2020 um rund zwei Prozent auf 128,7 Millionen Tonnen gestiegen. Der Containerumschlag kletterte um 2,2 Prozent auf 8,7 Millionen Standardcontainer (TEU). Die Hamburger Hafenbahn erreichte 2021 mit einem Transportvolumen von 48,5 Millionen Tonnen und einem Plus von vier Prozent ein Allzeithoch./klm/DP/ngu