Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Münchner Sicherheitskonferenz

HEILBRONN (dpa-AFX) - Die "Heilbronner Stimme" zur Münchner Sicherheitskonferenz:

"Die Welt ist nach München noch ein Stück unsicherer geworden. Denn der Schlüssel zum Ende des Krieges liegt im Kreml. Solange Putin ein Kriegsverbrechen nach dem anderen begeht, ist an ein Einfrieren des Status Quo in der Ukraine nicht zu denken. Zumal der ukrainische Präsident seine territoriale Hoheit niemals aufgeben wird. So werden Tod und Leid sich fortsetzen, mit immer mehr und immer brutaleren Waffen. Das Bittere nach einer Sicherheitskonferenz, die eher eine Kriegskonferenz war, ist: Niemand hat auch nur ansatzweise eine Idee, wie man das Sterben tatsächlich stoppen könnte."