Pressestimme: 'Volksstimme' zum 49-Euro-Ticket

"Soll die Verkehrswende gelingen, sind zwei Dinge unabdingbar: Das Wirrwarr aus den unterschiedlichen Tarifen und Verbundgrenzen muss verschwinden. Unerlässlich ist außerdem ein für die breite Masse erschwinglicher Fahrschein. Das 49-Euro-Ticket erfüllt beide Bedingungen, an den entscheidenden finanziellen Stellschrauben muss trotzdem noch gedreht werden. Es ist nämlich Sorge dafür zu tragen, dass die regionalen Verkehrsunternehmen in Folge des Universalfahrscheins nicht tief in die Verlustzone rutschen. Sie sind es schließlich, die den Betrieb gewährleisten. Den Kommunen und Landkreisen als Trägern des Nahverkehrs diese zusätzliche Last aufzubürden, scheidet aus. Ein rechtssicheres Bekenntnis des Bundes und der Länder, durch das 49-Euro-Ticket entstehende Mehrkosten dauerhaft auszugleichen, ist deshalb alternativlos. Sonst scheitert die Verkehrswende schon im Ansatz."