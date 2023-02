WDH/WOCHENVORSCHAU: Termine bis 3. März 2023

(Pfeiffer-Vacuum-Zahlen am 21.Februar gestrichen.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 03. März:

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 20. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen 07:30 FRA: Faurecia, Jahreszahlen 17:45 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen 22:30 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen USA: Adtran, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Zentralbank, Zinsentscheid 07:00 FIN: Verbraucherpreise 01/23 08:00 DEU: Erzeugerpreise 01/23 08:00 SWE: Verbraucherpreise 01/23 08:30 CHE: BFS: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung Q4/22 10:00 POL: Erzeugerpreise 01/23 10:00 POL: Industrieproduktion 01/23 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 02/23 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/23 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Mündliche Verhandlung zur Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen das Kraftfahrt-Bundesamt wegen sogenannter Thermofenster in Volkswagen-Autos, Schleswig HINWEIS: USA: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 21. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen 07:00 DEU: Adva Optical Networking, Jahreszahlen 07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen 07:30 DEU: Cliq Digital, Jahreszahlen (detailliert) 07:45 DEU: Home24, Q4-Zahlen 08:00 FRA: Engie, Jahreszahlen 08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen 11:30 DEU: Sparkassenverband Westfalen-Lippe, Jahrespressekonferenz, Münster 13:00 USA: Walmart, Jahreszahlen 17:45 FRA: Korian, Q4-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: InterContinental Hotels, Q4-Zahlen GBR: Anglo American, Jahreszahlen USA: Medtronic, Q3-Zahlen USA: Home Depot, Q4-Zahlen USA: Palo Alto Networks, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01: DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröffentlichung) 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 01/23 (endgültig) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 01/23 08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 01/23 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU. PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 01/23 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 02/23 14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 02/23 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 01/23 --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 22. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Schindler, Jahreszahlen 06:30 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen 07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen 07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen 07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Jahreszahlen (8.30 Pk) 07:30 DEU: Exasol, Jahreszahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen 08:00 NLD: Stellantis, Jahreszahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen 10:00 DEU: Ceconomy, Hauptversammlung 10:30 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung 18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen 18:00 ITA: Pirelli, Jahreszahlen 19:30 DEU: Mercedes-Benz: Update zur Software- und Hardware-Strategie u. a. mit CEO Ola Källenius 22:00 USA: Mosaic, Q4-Zahlen 22:05 USA: Altice USA, Q4-Zahlen 22:20 USA: Nvidia, Q4-Zahlen 23:00 USA: Ebay, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Wienerberger, Jahreszahlen BEL: UCB, Jahreszahlen ESP: Iberdrola, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 01/23 08:00 DEU: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig) 08:45 FRA: Geschäftsklima 02/23 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 02/23 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 01/23 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 02/23 10:00 ITA: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig) 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 01/23 15:00 BEL: Geschäftsklima 02/23 20:00 USA: Fed Sitzungsprotokoll 1.2.23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil nach AfD-Klage wegen verweigerter Fördergelder für die parteinahe Desiderius-Erasmus-Stiftung DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt über die Klage von Rosneft gegen die Treuhandverwaltung zweier deutscher Tochterfirmen DEU: Wirtschaftsminister Robert Habeck übergibt Zuwendungsbescheid für Referenzkraftwerk Lausitz --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 23. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 SWE: SEB, Jahreszahlen 07:00 CHE: Kudelski, Jahreszahlen 07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen 07:00 DEU: Vitesco Technologies, Jahreszahlen 07:00 DEU: Knorr Bremse, Jahreszahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Gerresheimer, Jahreszahlen 07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen 07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen 07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.30 h Pk) 07:30 DEU: Hensoldt AG, Jahreszahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen 07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen 07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen 07:30 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen 07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen und Strategieplan 2023 - 2026 08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahle 08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen 10:00 DEU: Wintershall Dea, Jahrespressegespräch, Kassel 15:00 DEU: Hochtief, Bilanz-Pk (auch online), Düsseldorf 18:05 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen 22:05 USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHN: Alibaba, Q3-Zahlen FRA: Valeo, Jahreszahlen FRA: Accor, Jahreszahlen USA: Moderna, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 AUT: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 01/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig) 12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: CFNA-Index 01/23 14:30 USA: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Privater Konsum Q4/22 (2. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Entscheidung zu Schummel-Software für Computerspieler, Karlsruhe DEU: Beginn Automesse «Retro Classics Stuttgart», Stuttgart Die Messe Retro Classics, nach Angaben der Veranstalter die weltgrößte Messe für Fahrkultur, zeigt vor allem historische Automobile und Zweiräder. + 1100 Eröffnungs-Pk (Internationalen Congress Center Stuttgart HINWEIS: JPN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 24. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bucher, Jahreszahlen 06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen 07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (10.45 Pk, 8.00 Analystencall) 08:00 GBR: International Airlines Group (IAG), Jahreszahlen 09:00 ESP: Endesa, Jahreszahlen 09:30 DEU: Rolls Royce Power Systems, Jahres-Pk 10:00 DEU: Metro AG, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEN CHE: ABB Group, Geschäftsbericht ITA: Juventus Football Club, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 01/23 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 02/23 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzlassungen 01/23 08:00 DEU: Privatkonsum Q4/22 08:00 DEU: Staatsausgaben Q4/22 08:00 DEU: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) sowie Maastricht-Defizitquote 2022 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 03/23 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 02/23 09:00 ESP: Erzeugerpreise 01/23 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 01/23 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 01/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/23 (endgültig) EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande EUR: S&P Ratingergebnis Nordrhein-Westfalen, Österreich EUR: Moody's Ratingergebnis Schweden, Österreich SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH prüft: Brauchen Wohnungseigentümer nach neuem Recht für jede bauliche Veränderung einen Beschluss der Gemeinschaft?, Karlsruhe DEU: Verkündung einer Entscheidung des Landgerichts Detmold im Fall der Klage eines Bio-Bauern aus Detmold gegen VW, Detmold ITA: Italiens Telekommunikationskonzern Tim berät weiter über Angebot von KKR, Rom -------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 27. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 17:50 DEU: flatexDEGIRO, Jahreszahlen 22:00 USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen 22:30 CHE: Alcon, Jahreszahlen ITA: Saipem, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Erzeugerpreise 02/23 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 01/23 10:00 EUR: Geldgmenge M3 01/23 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 02/23 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 02/23 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/23 (endgültig) 14:30 USA: Auftragseinglang langlebige Güter 01/23 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 01/23 SONSTIGE TERMINE 08:00 GBR: Die britische Aufsichtsbehörde Ofgem gibt die neuen Höchstpreise für Gas- und Stromeinheiten bekannt, London 12:00 DEU: BGH will in Diesel-Verhandlung grundsätzliche Fragen zu Abschalteinrichtungen klären, Karlsruhe ESP: Mobile World Congress, Barcelona SWE: Informelles Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Transport und Energie, Stockholm BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei (1. Tag), Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Adecco, Jahreszahlen (9.30 Call) 07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen (9.00 Call, 10.30 Pk Zürich) 07:00 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen 07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen 07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen 07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen 08:00 GBR: Travis Perkins, Jahreszahlen 10:00 DEU: Ahlers AG, Bilanz-Pk (online), Herford 10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung, Frankfurt 10:30 DEU: DZ Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt 17:45 DEU: Patrizia , Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: Ferrovial, Jahreszahlen FRA: Atos, Jahreszahlen PRT: EDP Renovaveis, Jahreszahlen USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen USA: HP Inc., Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Industrieproduktion 01/23 (vorläufig) 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 01/23 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 01/23 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 01/23 08:00 DNK: BIP Q4/22 (1. Veröffentlichung) 08:00 SWE: BIP Q4/22 08:00 TRK: BIP Q4/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig) 08:45 FRA: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig) 09:00 AUT: Erzeugerpreise 01/23 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 02/23 09:00 CHE: BIP Q4/22 10:00 POL: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig) 11:00 BEL: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 01/23 12:00 PRT: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 01/23 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA-Index 12/22 15:45 USA: MNI Chicago PMI 02/23 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 02/23 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 02/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für die deutsche Kautschukindustrie, Fulda 11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesfinanzhofs, München BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei (2. Tag), Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 01. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bossard, Jahreszahlen 06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Jahreszahlen (8.30 Pk) 07:00 CHE: Emmi, Jahreszahlen 07:00 CHE: Georg Fischer, Jahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen 07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen 07:30 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen 08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen 08:00 DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen 08:00 GBR: Aston Martin, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Telefonica Deutschland, Geschäftsbericht LUX: Eurofins Sientific, Jahreszahlen PRT: EDP, Jahreszahlen USA: Tesla, Investor Day USA: Salesforce, Q4-Zahlen USA: Pkw-Absatz 02/23 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) 02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 07:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 02/23 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 01/23 09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 02/23 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 02/23 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 02/23 12:00 PRT: Industrieproduktion 01/23 14:00 DEU: Verbraucherpreise 02/23 (vorläufig) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 01/23 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 02/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Bundesbank, Geschäftsbericht 2022 09:00 DEU: «Finanzplatztag» der «Börsen-Zeitung», Frankfurt/M. IND: G20-Außenminister-Treffen in Indien, Delhi --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 02. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Raiffeisen, Jahreszahlen 06:30 CHE: VAT, Jahreszahlen 07:00 DEU: Covestro, Jahreszahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen 07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen 07:00 DEU: Kion, Jahreszahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen 07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen 07:00 CHE: Inficon, Jahreszahlen 07:30 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen 07:30 FRA: Scor, Jahreszahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen 07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen 07:30 DEU: GFT Technologies, Jahreszahlen 08:00 IRL: Flutter Entertainment, Jahreszahlen 08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen 08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen 08:00 GBR: National Express, Jahreszahlen 09:30 DEU: Evonik, Jahres-Pk 13:30 DEU: GLS-Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 18:15 USA: Universal Music Group, Jahreszahlen 22:15 USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Villeroy & Boch, Bilanz-Pk DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen DEU: SAP, Geschäftsbericht ITA: Piaggio, Jahreszahlen USA: Best Buy, Q4-Zahlen USA: Dell, Q4-Zahlen USA: Broadcom, Inc., Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Investitionen Q4/22 06:30 NLD: Verbraucherpreise 02/23 (vorläufig) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 01/23 09:00 AUT: Verbraucherpreise 02/23 (vorläufig) 10:00 ITA: Arbeitslosenzahlen 01/23 11:00 EUR: Verbaucherpreise 02/23 11:00 ITA: Verbaucherpreise 02/23 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 01/23 11:00 EUR: Verbaucherpreise 02/23 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Pk Creditreform zu Schuldneratlas Berlin Brandenburg 2022, Berlin 10:00 DEU: Landgericht Berlin verkündet Entscheidung zur Klage der Drogeriekette Rossmann gegen vier Bundesverbände deutscher Banken, Berlin BEL: Treffen der EU-Minister für Industrie und Binnenmarkt, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 03. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen 07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang im Maschinenbau 01/23 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Allianz Geschäftsbericht DEU: Lufthansa, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 02/23 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 01/23 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 02/23 08:00 DEU: Handelsbilanz 01/23 08:00 TRK: Verbraucherpreise 02/23 08:45 FRA: Industrieproduktion 01/23 09:15 ESP: PMI Dienste 02/23 09:45 ITA: PMI Dienste 02/23 09:50 FRA: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 01/23 15:45 USA: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 02/23 ---------------------------------------------------------------------------------------

