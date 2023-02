Wienerberger legt 0,64% zu

Es gab merklich weniger Trades als der Durchschnitt der letzten 30 Tage vermuten ließ, im Stückpreis der Wienerberger-Aktie spiegelte sich dies allerdings nicht wieder: es ging nach oben. Bei Tagesende notierte das Papier 28,46 € und legte so verglichen mit seinem Eröffnungskurs von 28,50 € 0,64% zu. Zeitweise stieg der Preis auf 28,54 €, der tiefste Stand wurde heute bei 28,30 € erreicht. Ungeachtet des heutigen beachtlichen Gewinnes haben sich in den letzten Monate Verluste angehäuft. Inzwischen hat die Wienerberger-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt -8,13% eingebüßt.