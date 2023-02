Zinssorgen drücken auf die Börsenlaune

Fed kann noch nicht locker lassen

Comeback der Commerzbank-Aktie

Heute auf der Agenda

Wichtige Hinweise

Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der EU, Schweiz und Liechtenstein. Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beabsichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen.



Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt.



Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater. Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.



Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen dieser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.



Herausgeber

Landesbank Baden-Württemberg

Am Hauptbahnhof 2

70173 Stuttgart





Auch zum Wochenschluss beherrschte das Thema Inflation die Wall Street. Die hohe Inflation in den USA hält sich bislang hartnäckig und das Ziel der amerikanischen Notenbank Fed - eine Teuerungsrate von 2,0% - ist bei Weitem nicht in Sichtweite. Die Preisentwicklung an den Terminmärkten gehen derzeit weiter davon aus, dass noch mindestens zwei weitere Zinsanhebungen in diesem Jahr bevorstehen. Vereinzelt erwarten Markteilnehmer, wie zum Beispiel die Investmentbank Goldman Sachs, drei Leitzinsschritte, die im März, Mai und Juni folgen könnten. Damit würde der Zinsgipfel erst Mitte des Jahres bei einer Spanne von 5,25% bis 5,50% erreicht werden sein. Die Verschiebung des US-Zinsausblicks in Richtung „höher für länger“ hat die Tech-Werte belastet. Zum Handelsschluss ging der technologielastige Nasdaq 100 Index mit einem Minus von 0,68% und der Dow-Jones-Index mit einem Plus von 0,39% über die Ziellinie.!Seit Freitagabend 22:00 Uhr ist es amtlich. Nach fast viereinhalb Jahren kehrt die Commerzbank-Aktie in die 1. Börsenliga, den DAX zurück. Der Rückzug des Gasproduzenten Linde vom Frankfurter Börsenparkett macht die Wiederaufnahme der Commerzbank-Aktie zum 27. Februar 2023 möglich. Zur Erinnerung ein wenig Börsengeschichte: Die Coba-Aktie hatte wegen eines kräftig geschrumpften Börsenwerts am 24. September 2018 den Abstieg vom DAX in den MDAX vollzogen. Zu diesem Zeitpunkt notierten die Anteilsscheine der Commerzbank bei 9,47 Euro. Den Platz der Commerzbank unter den seinerzeit noch 30 Dax-Konzernen nahm damals der Zahlungsdienstleister Wirecard ein - eine andere Börsengeschichte. Für die Commerzbank AG rückt Nordex SE in den MDAX nach. Die Deutsche Beteiligungs AG wird in den SDAX aufgenommen. Alle Anpassungen werden am 27. Februar 2023 wirksam.Das makroökonomische Kalenderblatt ist heute äußerst dünn gesät. Um 16:00 Uhr erwarten wir das vorläufige Verbrauchervertrauen für den Monat Februar für den Euroraum. Nach einem Minus von 20,9 im Januar, erwarten wir für den laufenden Monat eine leichte Verbesserung auf Minus 18,0 Zähler. Geschäftszahlen zum 1. Quartal erwarten wir heute unter anderem von Bertrandt, Faurecia, Sulzer und Temenos. Feiertagsbedingt geschlossen sind heute die Börsen in den USA (Presidents´Day), Kanada (Familientag) und in Brasilien (Karneval).