Dax-Anleger ziehen vor Konjunkturdaten die Köpfe ein

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger kehren vor der Veröffentlichung von Konjunkturdaten den Aktienmärkten den Rücken zu.

Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Dienstag um 0,2 Prozent auf 15.445 Punkte nach. "Grund für die abwartende Haltung der Anleger ist die derzeitige Zinsangst", sagte Analyst Christian Henke vom Broker IG. Angesichts wieder steigender Renditen am US-Anleihemarkt gebe es kaum Kaufargumente für Aktien. Impulse erwarten Marktteilnehmer daher von den Einkaufsmanagerindizes des Finanzdienstleisters S&P Global.

Bei den Einzelwerten belastete eine Herabstufung die Deutsche Börse. Die Titel fielen in den ersten Handelsminuten um rund drei Prozent und waren damit größter Dax-Verlierer. Die Analysten der Investmentbank Jefferies haben die Aktie auf "Hold" von zuvor "Buy" herabgesetzt. Dagegen zogen die in Frankfurt notierten Anteilsscheine von Adtran Holdings mehr als zwei Prozent an. Der bayerische Netzwerkausrüster Adva Optical hat seine Ziele im abgelaufenen Jahr erfüllt und damit auch seinen neuen US-Mutterkonzern Adtran Holdings stabilisiert.

