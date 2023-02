DAX: Formell im Seitwärtsmodus

Der Deutsche Aktienindex DAX führt seine Seitwärtsbewegung unvermindert fort. Trotz eines schwächeren Starts in den Dienstagshandel konnte der Index seine Verluste wie gewohnt intraday mithilfe des EMA 50 wieder ein Stück weit reduzieren.

Besonders die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland haben sich im Februar deutlicher als erwartet aufgehellt, das Barometer legte auf 28,1 Punkte von 16,9 Punkten im Februar zu. Die Erwartungen an die Konjunkturentwicklung in der Eurozone verbesserten sich ebenfalls, der entsprechende Index stieg auf 29,7 (Vormonat 16,7) Punkte an. Ein etwas differenzierteres Bild zeichnet dagegen der Einkaufsmanagerindex, Marktbeobachtern zufolge deutet dieser Index auf eine schwache Konjunkturdynamik hin. Für die Privatwirtschaft, Industrie und Dienstleister zusammen legte das entsprechende Barometer im Februar aber immerhin den vierten Monat in Folge um 1,2 auf 51,1 Punkte zu.

Trotzdem vermochten auch diese positiven Impulse den DAX nicht wirklich aus seiner bisherigen Handelsspanne zwischen 15.269 und 15.648 Punkten zu befreien, das Barometer verfolgt stur seine seit Wochen anhaltende Seitwärtsbewegung.

Vielleicht kann aber noch der Handel in den USA gewisse Anreize liefern, dort stehen um 15:45 Uhr Zahlen zum S&P Global Einkaufsmanageridex für das verarbeitende Gewerbe per Februar (vorläufig) sowie den Dienstleistungssektor an. Die letzte planmäßige Nachricht des Tages folgt um 16:00 Uhr mit Zahlen zum Verkauf bestehender Häuser aus Januar (annualisiert).