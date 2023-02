Devisen: Euro gibt zum US-Dollar leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0670 US-Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0674 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf werden einige beachtenswerte Wirtschaftsdaten erwartet. In der Eurozone und den USA stehen die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über die konjunkturelle Lage. In Deutschland veröffentlicht das Mannheimer Institut ZEW seine monatlichen Konjunkturerwartungen, eine Umfrage unter Finanzexperten./bgf/jha/