Ein ordentliches Ergebnis für Zumtobel Group

Bei Zumtobel Group ging es heute aufwärts. Bei Tagesende notierte das Wertpapier 7,20 € und legte so verglichen mit seinem Preis bei Börseneröffnung von 7,13 € 0,70% zu.

Viel tiefer als der Schlusspreis ging es heute nicht, das Tagestief wurde bei 7,12 € erreicht. Nach oben tat sich hingegen zeitweise viel, der Höchstkurs lag bei 7,29 €.

Die Freude bei Zumtobel Group über den Gewinn an diesem Dienstag dürfte sich nach dem Minus des Vortages (-0,83%) in Grenzen halten. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die Zumtobel Group-Aktie um dramatische -13,15% abwärts.