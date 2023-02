EQS-News: SQUAD Fonds legt erneut Fonds mit Ex-Flossbach von Storch-Managern auf

Emittent / Herausgeber: SQUAD Fonds / Schlagwort(e): Fonds

SQUAD Fonds legt erneut Fonds mit Ex-Flossbach von Storch-Managern auf



21.02.2023 / 10:05 CET/CEST

Augsburg, 21.02.2023 Elmar Peters und Thorsten Vetter gründeten zu Beginn des Jahres eine neue Fonds-Boutique unter dem Namen Praemium Capital GmbH. Nun erfolgt die Auflage des ersten Fonds, dem SQUAD Praemium Opportunities, unter dem Dach der Boutiquenplattform SQUAD Fonds. Der SQUAD Praemium Opportunities ist ein globaler Multi Asset Fonds. Die hohen Freiheitsgrade bieten die Möglichkeit, je nach Investmentcase das attraktivste Instrument zu wählen. Das kann entweder eine Aktie, Wandelanleihe, Anleihe oder eine Optionsstrategie sein. Dabei steht immer der Risk/Reward einer jeden Anlage im Vordergrund. Die Anlagephilosophie wird dabei von ausgewählten Qualitätskriterien bei der Selektion unterstützt. Elmar Peters: „Uns steht nun wieder die gesamte Spielwiese zur Verfügung. Losgelöst von Fondsvolumen, Größenbeschränkungen und Konzernvorgaben können wir das jeweils sinnvollste Investment in Betracht ziehen - egal ob Nebenwerte, Sondersituationen, Standard- oder Qualitätsaktien.“ „Mit der Praemium Capital GmbH erschließen wir uns zudem ein weiteres Geschäftsfeld bei SQUAD Fonds. Beide Fondsberater haben einen ausgewiesenen Track-Record bei institutionellen Kunden. Gemeinsam wollen wir diesen Bereich erfolgreich erschließen“, so Oliver Morath, Managing Director Strategie und Vertrieb der Spezialisten-Boutique SQUAD Fonds. Thorsten Vetter: „Der Anschluss an SQUAD Fonds war für uns der logische Schritt. Wir kennen Stephan Hornung und Oliver Morath seit vielen Jahren. Mit Oliver verbindet uns eine langjährige erfolgreiche Vergangenheit, in der wir nicht nur vertrauensvoll zusammengearbeitet haben, sondern auch das Fondsvolumen diverser Fonds gemeinsam gesteigert haben.“ Insgesamt arbeitete Elmar Peters 13 Jahre beim Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch, Thorsten Vetter sogar 22 Jahre. Als Fondsmanager trugen sie zum herausragenden Erfolg der Kölner Multi Asset-Schmiede bei. Elmar Peters war viele Jahre Co-Fondsmanager neben Dr. Bert Flossbach beim Flossbach von Storch Multiple Opportunities und leitete die Bereiche Multi Asset und Fixed Income. Zudem zeichnete er unter anderem für die Stiftungsfonds und das institutionelle Mandatsgeschäft verantwortlich. Thorsten Vetter baute den Fixed Income Bereich auf und war sowohl für die Wandelanleihenfonds als auch den Currency Diversification Bond Fonds zuständig. Außerdem war er für die Credit Strategie des Hauses mitverantwortlich. Beide betreuten mehrere Milliarden an Assets.

Über SQUAD Fonds: SQUAD Fonds wurde 2004 von der Discover Capital GmbH gegründet und versteht sich als Plattform für spezialisierte Fondsboutiquen, die sich auf die Analyse und Auswahl von unterbewerteten, werthaltigen Wertpapieren und Anleihen spezialisiert haben. SQUAD Fonds bündelt dabei die Kompetenzen für die Auflage und den Vertrieb der Investmentfonds, damit sich die Fondsberater ganz auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können: die Umsetzung ihrer Anlagestrategie.

