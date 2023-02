EUR/USD: ZEW-Index stärker als erwartet – Anleger atmen auf

Die ZEW-Konjunkturerwartungen sind einer aktuellen Umfrage vom Februar 2023 erneut stark angestiegen. Mit 28,1 Zählern lagen diese satte 11,2 Zähler höher als im Vormonat, was dem fünften Anstieg in Folge entspricht.

Die Aussichten für die konjunkturelle Lage verbesserten sich hierzulande ebenfalls. Mit minus 45,1 Punkten liegen diese 13,5 Einheiten über dem Wert aus dem Vormonat. Unter dem Strich bleibt dies der vierte Anstieg in Folge, welcher allerdings immer noch im negativen Bereich verweilt.

PMI-Daten überraschen – Geschäftstätigkeit kehrt auf Wachstumspfad zurück

Die deutsche Geschäftstätigkeit ist im Februar zum ersten Mal seit acht Monaten wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, wie eine vorläufige Umfrage am Dienstag ergab. Der sogenannte Flash Composite Purchasing Manager’s Index (PMI) von S&P Global kletterte von 49,9 Punkten im Januar auf 51,1 Einheiten im Februar und übertraf damit auch die Erwartungen von 50,4 Zählern.

Damit liegt der Wert das erste Mal seit Juni wieder über der Wachstumsschwelle von 50 Einheiten.