Litauische Parlamentarier wollen OSZE-Versammlung boykottieren

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauische Abgeordnete wollen die Parlamentarische Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) Ende der Woche wegen der Teilnahme Russlands boykottieren. "Die endgültige Entscheidung ist, nicht dabei zu sein", sagte die Leiterin der Delegation des baltischen EU- und Nato-Landes Vilija Aleknaite-Abramikiene, am Dienstag der Agentur BNS. Das Treffen findet am Donnerstag und Freitag in Wien statt.

Vorher hatten Abgeordnete aus 20 Ländern versucht, Österreich von einer Visavergabe an die russische Delegation abzuhalten. Die Regierung in Wien vertritt aber den Standpunkt, als Land, in dem die OSZE ihren Hauptsitz habe, sei man zur Erteilung der Visa verpflichtet. Die 1995 gegründete OSZE ist die größte europäische Sicherheitsorganisation. Sie ist aber durch Russlands Angriff auf die Ukraine blockiert. Bei Treffen der Parlamentarischen Versammlung 2022 hatten die Gastgeber Großbritannien und Polen keine Russen einreisen lassen. Besonders umstritten ist die Entscheidung Österreichs, weil die jetzige Tagung mit dem Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine zusammenfällt, die am 24. Februar 2022 begann.