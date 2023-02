Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Besuch von Joe Biden in Kiew

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Besuch von Joe Biden in Kiew:

"Biden lässt Putin kurz vor dem Jahrestag der Invasion wissen, dass er nicht von einer Siegesparade in der ukrainischen Hauptstadt träumen sollte. Der Kremlherrscher, der sich im Krieg mit Amerika und der NATO sieht, dürfte das als Affront aufnehmen. Biden hatte ein weiteres Unterstützungspaket im Gepäck. Von den weitreichenden Waffen, über die er mit Selenskyj offenbar wieder verhandelte, war nicht die Rede. Aber selbst das, was der Westen bisher an Ausrüstung an die Ukraine liefert, galt zu Beginn des Krieges als undenkbar. (...) Bidens Reise ist Ausdruck davon, wie stark der Wille des Westens zur Unterstützung der Ukraine gewachsen ist, auch die Risikobereitschaft. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass in diesem osteuropäischen Land eine Schlacht über die Werteordnung des 21. Jahrhunderts geschlagen wird."/kkü/DP/ngu