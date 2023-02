Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment-Aktie mit -0,29% leicht im Minus

Bei Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment ging es heute leicht abwärts.

Leicht unter dem Preis bei Börseneröffnung von 70,00 € schloss das Papier heute bei 68,80 €. Damit hatte es überschaubare -0,20 € oder -0,29% auf den Vortag verloren.

Die Talfahrt bei Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment hält augenscheinlich also auch am heutigen Dienstag an, wobei die Verluste des Vortages mit -0,86% heftiger ausfielen.

Ungeachtet des Verlusts sieht die langfristige Entwicklung für Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment-Anleger mit satten 85,95% in den letzten 12 Monaten großartig aus.