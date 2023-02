TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Februar 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 22. Februar:

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Schindler, Jahreszahlen 06:30 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen 07:00 AUT: Wienerberger, Jahreszahlen 07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen 07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Jahreszahlen (8.30 Pk) 07:30 DEU: Exasol, Jahreszahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen 08:00 NLD: Stellantis, Jahreszahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen 08:20 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen 10:00 DEU: Oldenburgische Landesbank, Jahreszahlen 10:00 DEU: Ceconomy, Hauptversammlung 10:30 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung 18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen 18:00 ITA: Pirelli, Jahreszahlen 19:30 DEU: Mercedes-Benz: Update zur Software- und Hardware-Strategie u. a. mit CEO Ola Källenius 22:00 USA: Mosaic, Q4-Zahlen 22:05 USA: Altice USA, Q4-Zahlen 22:20 USA: Nvidia, Q4-Zahlen 23:00 USA: Ebay, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 01/23 08:00 DEU: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig) 08:45 FRA: Geschäftsklima 02/23 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 02/23 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 01/23 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 02/23 10:00 ITA: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig) 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 01/23 15:00 BEL: Geschäftsklima 02/23 20:00 USA: Fed Sitzungsprotokoll 1.2.23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht will über die Höhe von Nachtarbeitszuschlägen in der Getränkeindustrie entscheiden 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil nach AfD-Klage wegen verweigerter Fördergelder für die parteinahe Desiderius-Erasmus-Stiftung 10:00 DEU: Zweite Runde bundesweiter Tarifverhandlung Verdi bei insolventer Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof 12:00 DEU: Pk Stadt Lörrach zu geplanten Wohnungskündigungen für Flüchtlingsheim DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt über die Klage von Rosneft gegen die Treuhandverwaltung zweier deutscher Tochterfirmen DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht vier Standorte in der Lausitz, darunter das LEAG-Kraftwerk Schwarze Pumpe

