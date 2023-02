Trading-Idee der Woche: Der Hype um ChatGPT

Künstliche Intelligenz (KI) gilt als einer der spannendsten Megatrends der kommenden Jahre. Was genau mit KI gemeint ist und wie sich unser Leben durch ihren Einsatz verändern wird, war vielen Menschen bis vor kurzem aber noch völlig unbekannt. Obwohl die Technologie schon seit vielen Jahren in verschiedenen Lebensbereichen eingesetzt wird. Durch den jüngsten Hype um die Anwendung ChatGPT dürfte vielen nun aber klar geworden sein, was künstliche Intelligenz wirklich leisten kann. Und die Resonanz ist schon jetzt überwältigend. Der vom amerikanischen KI-Forschungsunternehmen OpenAI (gegründet u.a. von Elon Musk) im November veröffentlichte Chatbot hatte nach nur zwei Monaten bereits die Marke von 100 Millionen Nutzern geknackt. Bei TikTok dauerte das zum Vergleich immerhin neun Monate, bei Instagram sogar zwei Jahre. ChatGPT ist damit die am schnellsten wachsende Internetanwendung der vergangenen 20 Jahre.

Immenser Wissens- und Zeitvorsprung

Der „Chatbot Generative Pre-trained Transformer“ (so der volle Name) bietet Anwendern schon heute vielfältige Möglichkeiten. So kann er als Ideengeber oder Inspirationsquelle bei der Vorstrukturierung von Texten dienen und nach der Eingabe spezieller Stichworte auch komplette Berichte zu einfachen und auch komplexen Themen liefern. Dafür wird ChatGPT mit Milliarden von Texten aus dem Internet, Social Media, Online-Foren, Zeitungsartikeln und Büchern gefüttert und hat damit automatisch einen immensen Wissens- und Zeitvorsprung gegenüber einem Menschen, der sich die wichtigsten Informationen oft erst mühsam zusammensuchen muss.