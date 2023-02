Zalando streicht Hunderte Stellen

Online-Modehandel

Berlin (dpa) - Der Online-Modehändler Zalando streicht angesichts einer geringeren Kauflaune bei vielen Verbrauchern Hunderte Stellen. Das teilte das Unternehmen seinen Mitarbeitern mit.

Man werde nun ein Programm starten, an dessen Ende «einige Hundert» Stellen wegfielen. «An diesem Programm werden viele Bereiche von Zalando beteiligt sein, auch auf der Ebene der Führungskräfte», hieß es in dem Brief an die Belegschaft, der der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.

Die Logistikzentren, die Kundenbetreuung und die Filialen sollen nicht betroffen sein. Zalando hat insgesamt rund 17.000 Beschäftigte. Zunächst berichtete die «Financial Times» über den Stellenabbau.