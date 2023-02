Bei Voestalpine ging es heute aufwärts. Bei Tagesende notierte die Aktie 35,14 € und legte so verglichen mit seinem Preis bei Börseneröffnung von 34,40 € 1,74% zu.

Offenbar etabliert sich bei Voestalpine ein guter Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 0,64% an.

Die Voestalpine-Aktie schloss außerdem nah am Höchstkurs der vergangenen 12 Monate.