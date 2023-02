Airbnb: Das Netzwerk wächst

Mehr Langzeitaufenthalte durch die Work-from-anywhere-Ökonomie

Die Aktie des Onlineportalanbieters Airbnb kommt derzeit so richtig in Schwung. Grund dafür waren zuletzt die besser als erwarteten Quartalszahlen und ein starker Ausblick für den Jahresstart. Das Silicon-Valley-Unternehmen bietet eine Plattform zur Buchung und Vermietung von Unterkünften. Diese wird durch die Erholung des Reiseverkehrs wieder häufiger genutzt. Hinzu kommt, dass durch die Möglichkeiten zum ortsunabhängigen Arbeiten die Nachfrage nach Langzeitaufenthalten zunimmt. Im 4. Quartal 2022 machten Langzeitaufenthalte von 28 Tagen oder mehr über 20 % der gebuchten Bruttonächte aus. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Anteil der Langzeitaufenthalte an den Gesamtübernachtungen im 1. Quartal 2023 aufgrund des starken Wachstums der Kurzzeitaufenthalte allerdings wieder leicht zurückgehen wird. Insgesamt entfielen rund 46 % der im 4. Quartal 2022 gebuchten Bruttoübernachtungen auf Aufenthalte von mindestens sieben Nächten.

Gäste werden zu Gastgebern – das Netzwerk wächst

Nach der Coronapandemie, die das Unternehmen durch die Lockdowns massiv ausbremste, wird das Angebot nun wieder stärker angenommen. Interessant ist dabei die Tatsache, dass immer mehr ehemalige Gäste selbst zu Gastgebern werden. Im 4. Quartal waren 36 % der Gastgeber frühere Gäste. Das globale Netzwerk wächst. CEO Brian Chesky betonte dabei im letzten EarningsCall, dass „die überwiegende Mehrheit der Gastgeber, die zu Airbnb kommen, organisch gewonnen werden können“. Dies bedeutet, dass das Unternehmen keine zusätzlichen Aufwendungen hat, um sein Netzwerk auszubauen. So hat Airbnb seinen Personalbestand in den letzten zwei Jahren nur geringfügig erhöht. Dennoch hat sich das Angebot um 900.000 Angebote oder 16 % im Vergleich zum Vorjahr erhöht, was eine Beschleunigung des Wachstums im Vergleich zum 3. Quartal darstellt. Gastgeber werden dabei von der Aussicht auf ein zusätzliches Einkommen, das sie über Airbnb verdienen können, angezogen. Dies erleichtert es Reisenden wiederum, eine geeignete Unterkunft zu finden. Bei diesen hat sich in der Coronapandemie eine Sehnsucht aufgestaut, die sich nun in einer erhöhten Reiselust entlädt.

Rekordjahr 2022 und spannende Ankündigung des CEOs

Das Unternehmen vermeldete am 14. Februar nach Börsenschluss für 2022 ein Rekordjahr. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 40 % auf 8,4 Mrd. USD. Lässt man die Wechselkurse unberücksichtigt, lag der Umsatzanstieg sogar bei 46 %. Der Nettogewinn lag bei 1,9 Mrd. USD, es war das erste profitable Jahr für Airbnb. Das Unternehmen erzielte einen Free Cashflow von 3,4 Mrd. USD, was einer Free-Cashflow-Marge von über 40 % entspricht. Aufgrund der starken Bilanz konnte das Unternehmen im letzten Jahr mit dem Rückkauf von Aktien beginnen und hat allein in den letzten fünf Monaten Aktien im Wert von 1,5 Mrd. USD zurückgekauft. Dies könnte sich fortsetzen. Nach einem überraschend starken 4. Quartal mit einem Umsatzanstieg um 24 % auf 1,9 Mrd. USD (Konsens: 1,86 Mrd. USD) und einem Gewinn je Aktie von 0,48 USD (Konsens: 0,27 USD), soll der Umsatz im 1. Quartal bei 1,75 bis 1,82 Mrd. USD liegen. Dieser Ausblick lag über den Erwartungen.

Das Unternehmen hat in Zukunft noch viel vor: Asien-Pazifik ist für das Unternehmen ein riesiger Wachstumsbereich. CEO Brian Chesky zeigte sich im EarningsCall auch optimistisch, was die Änderungen in der Technologie des Unternehmens anbelangt. Er sei „sehr begeistert von den Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz“. Man dürfe gespannt sein. Der CEO sagte im EarningsCall, dass das Unternehmen „einige große Ideen habe, wohin man Airbnb als Nächstes bringen wolle. In diesem Jahr werde das Unternehmen die Grundlagen für künftige Produkte und Dienstleistungen schaffen, die über viele Jahre hinweg für zusätzliches Wachstum sorgen werden“. Bisher erwarten die Analysten auf Basis der Factset-Daten für das laufende Jahr einen Gewinn je Aktie von 3,26 USD. Dieser soll bis 2025 auf 4,97 USD ansteigen. Das durchschnittliche Gewinnwachstum liegt damit bei rund 24 %. Das KGV23e liegt bei 40, ein Schnäppchen ist die Aktie nicht. Doch diese greift den Widerstand bei 130 USD an und sollte ausbrechen können.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf Airbnb Inc.

Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens Airbnb Inc. ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf die Airbnb Inc.-Aktie (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DW8P37). Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird . Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos . Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert Airbnb Inc.-Aktie, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens Airbnb Inc. zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 22.02.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion

Redakteur: Stephan Bank, TraderFox GmbH

Redigierend: Marvin Herzberger, TraderFox GmbH

Hinweis auf potenzielle Interessenskonflikte finden Sie auf https://compliance.traderfox.de/#/