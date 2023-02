DAX Ausblick: Ifo-Index steigt – Hochspannung vor FOMC-Minutes

Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist zum vierten Mal in Folge gestiegen. Die Rezessionssorgen sind damit allerdings noch nicht vom Tisch. Anleger fiebern nun der Veröffentlichung der Fed-Protokolle am Abend entgegen.

Das Frankfurter Börsenbarometer (Deutschland 40) tritt am Nachmittag bei knapp unter 15.400 Punkten auf der Stelle.

Ifo-Index steigt: Stimmung in deutscher Wirtschaft hellt sich abermals auf

Die deutsche Wirtschaft hat sich das vierte Mal in Folge aufgehellt. Der in Anlegerkreisen vielerorts beachtete Ifo-Geschäftsklimaindex kletterte im Februar auf 91,1 Punkte und damit um eine volle Einheit nach oben, wie das in München ansässige Institut mitteilte. Monatlich werden rund 9.000 Führungskräfte befragt. Fachleute hatten im Vorfeld allerdings mit einem noch größeren Anstieg auf 91,2 Einheiten gerechnet.