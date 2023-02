Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Konjunkturdaten im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge vor der Veröffentlichung von Konjunktur- und Inflationsdaten niedriger starten.

Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 0,5 Prozent tiefer bei 15.397,62 Punkten geschlossen.

Im Fokus der Dax-Anleger steht der Ifo-Geschäftsklimaindex für Februar. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass sich die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft den fünften Monat in Folge aufgehellt hat. Das Barometer könnte demnach auf 91,4 Punkte von 90,2 Zählern steigen. Zudem werden die endgültigen Inflationsdaten für Januar erwartet. Laut vorläufigen Zahlen stiegen die Verbraucherpreise um durchschnittlich 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Am Abend richten sich dann alle Augen auf die Veröffentlichung der Fed-Protokolle der vergangenen Zinssitzung. Investoren erhoffen sich Hinweise darauf, wie es bei der US-Notenbank geldpolitisch weitergeht.

Bei den Dax-Unternehmen stehen die Zahlen von Fresenius und der Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care im Blick. Der Gesundheitskonzern will seinen Einfluss auf die mit Problemen kämpfende Dialyse-Tochter reduzieren, um sie nicht mehr voll bilanzieren zu müssen. Auch der italienisch-französische Autobauer Stellantis, die britische Bank Lloyds und der italienische Reifenhersteller Pirelli öffnen ihre Bücher.

Zudem verhandelt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Klage des russischen Ölkonzerns Rosneft gegen die Treuhandverwaltung der Raffinerie in Schwedt.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.397,62

Dax-Future

15.395,00

EuroStoxx50

4.250,40

EuroStoxx50-Future

4.244,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.129,59 -2,1 Prozent

Nasdaq

11.492,30 -2,5 Prozent

S&P 500

3.997,34 -2,0 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

27.104,32 -1,3 Prozent

Shanghai

3.290,24 -0,5 Prozent

Hang Seng

20.478,37 -0,3 Prozent

