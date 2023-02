Der Mittwoch endet für At & T mit -2,09% Verlust

Nicht nur waren wenige Anleger als sonst an der At & T-Aktie interessiert, sie waren auch weniger bereit, dafür zu bezahlen. Über den Tag verlor die Aktie -0,65 €. vom Eröffnungskurs von 31,10 € zum Preis bei Börsenschluss von 30,40 € ergab dies einen Verlust von -2,09%. Dabei sah es zeitweise gut aus für At & T. der Aktienkurs erreichte heute zwischenzeitlich einen Höchststand von 31,20 € Somit verzeichnet At & T nun schon zum wiederholten Mal in Folge eine negative Kursentwicklung.

Ein Blick auf die letzten 12 Monate sorgt bei Anlegern für weitere Sorgen: Um ganze -38,96% brach der Stückpreis der At & T-Aktie ein.