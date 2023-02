Freude bei den Anlegern von Wienerberger

Bei Wienerberger haben sich heute die Bullen ausgetobt. Kaufen war angesagt, das Marktinteresse lag stark über dem zuletzt üblichen Durchschnitt.

Bis zum Börsenschluss konnte Wienerberger satte 0,78 € zulegen. Dies entsprach einem Tagesplus von 2,73%.

Auch wenn der deutliche Gewinn heute wie am 21.02.2023 positiv war, sah es teilweise nicht so aus. So wurden die vorigen Tiefstkurse alle unterschritten. Dann wiederum stieg der Aktienpreis aber auch wieder über das Niveau von gestern hinaus.

Alles in allem war es ein freudiger Mittwoch für die Wienerberger-Anleger. Nach dem gestrigen Plus von 0,21% können sie sich über eine anscheinend konstante Kurssteigerung freuen.

Der heutige satte Kursgewinn bremst das Negativergebnis der letzten zwölf Monate ein wenig aus, Wienerberger ist dennoch insgesamt um -3,30% abgerutscht.