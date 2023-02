Minimaler Verlust bei Mayr-Melnhof Karton

Mit einem ganz kleinen Minus ging Mayr-Melnhof Karton heute vom Parkett.

Bei einem Schlusspreis von 154,80 € ergab der heutige Tag ein hauchdünnes Minus bei einem Tagesergebnis von -0,13% auf den Vortagesschlusskurs von 155,00 €.

Mayr-Melnhof Karton konnte das gestrige Minus von -1,27% also nicht ausgleichen, setzte den Abwärtstrend aber zumindest nicht mehr ganz so spürbar wie am Vortag fort.

Die Verluste der letzten Monate häufen sich weiter an. Zusammen mit dem heutigen Ergebnis hat die Mayr-Melnhof Karton-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt -6,86% eingebüßt.