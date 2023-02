Netcetera AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Netcetera AG: Ausbau der Kompetenzen in Mobile Apps und digitale Identität: Netcetera und Kamino bündeln ihre Kräfte



22.02.2023 / 12:14 CET/CEST



Medienmitteilung

Zürich und Ljubljana, 22. Februar 2023

Ausbau der Kompetenzen in Mobile Apps und digitale Identität: Netcetera und Kamino bündeln ihre Kräfte Das führende Schweizer Softwareunternehmen Netcetera übernimmt Kamino, ein auf die Entwicklung von mobilen Apps und digitalen Identitäten spezialisiertes Unternehmen aus Slowenien. Das neu erworbene Know-how stärkt die Kernkompetenz von Netcetera für geschäftskritische digitale Lösungen. Die beiden Unternehmen haben in den letzten Jahren erfolgreich zusammengearbeitet und haben sich für diesen Zusammenschluss als strategischen nächsten Schritt der Partnerschaft entschieden. Netcetera hat per Anfang 2023 das slowenische Softwareunternehmen Kamino zu 100% übernommen. Kamino bringt Erfahrung und Know-how in der Entwicklung von Produkten für mobile Apps, Banking und Payment sowie digitale Identitäten mit. Kamino verfügt über ein starkes User-Experience-Team (UX), das sich perfekt in Netceteras Lösungsportfolio einfügt, welches auf ein optimales Gleichgewicht von Sicherheit und Komfort für ein nahtloses Erlebnis ausgerichtet ist. Die beiden Softwareunternehmen passen strategisch hervorragend zusammen, so dass die Übernahme für die weitere Stärkung der Zusammenarbeit ein logischer nächster Schritt war. Mit Kamino gewinnt Netcetera wertvolle zusätzliche Talente. Carsten Wengel, CEO von Netcetera, sagt: "Mit dieser strategischen Expansion investieren wir in unsere Kernkompetenzen mit zusätzlicher Business-Expertise und Engineering-Power und einem neuen Standort in Ljubljana. Ich freue mich, die 50 neuen Fachleute in der Netcetera-Familie willkommen zu heissen. Mit dieser Verstärkung können wir die digitale Transformation in allen Branchen weiter beschleunigen." Strategischer Fit treibt Entwicklung in Payment und digitaler Identität voran Die Mitarbeiter:innen von Kamino verfügen über ausgezeichnete Fähigkeiten in den Bereichen Design, Entwicklung und Wartung von mobilen Apps. Hinzu kommen ein erfahrenes UX-Team und ihre ausgewiesene Expertise in den Bereichen digitale Identität, Self-Sovereign Identities (SSI) und eID. Kamino hat die nationale slowenische eID-App entwickelt und verwaltet, die den eIDAS-Vorschriften entspricht. eIDAS beaufsichtigt die elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen in der Europäischen Union. Das Know-how und die Erfahrung von Kamino sind eine grosse Bereicherung für das Netcetera-Team und für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Netceteras eigenen Identitätslösungen. Gemeinsam können die beiden Unternehmen die Entwicklung, die Akzeptanz und das Vertrauen in digitale Identitäten vorantreiben, um das Leben der Menschen in einer digitalen Welt zu verbessern und zu sichern. Zudem ergänzt Kamino das starke End-to-End-Angebot von Netcetera im Zahlungsverkehrs- und Bankensektor. Kamino hat sich in der Finanzbranche mit einer für eine Investmentgesellschaft entwickeltes digitales Wallet bewährt. Neben den technologischen Aspekten teilen die beiden Unternehmen auch den Wert eines auf den Menschen ausgerichteten Ansatzes gegenüber Mitarbeiter:innen und Kunden. Andrej Slapnik, CEO und Mitbegründer von Kamino, sagt: "Unser Fachwissen, unsere Herangehensweise und unser Hintergrund passen hervorragend zueinander, und wir haben eine ähnliche Denkweise, bei der Mitarbeiter:innen, Nutzer:innen und unsere Kunden im Mittelpunkt stehen. Wir freuen uns darauf, mit benutzerfreundlichen digitalen Lösungen Innovationen im Payment und digitaler Identität voranzutreiben und freuen uns darauf, diese Reise als Teil von Netcetera zu beginnen."

Medienkontakt:

Angelika Seiler

Head of Content

angelika.seiler@netcetera.com

+41 44 297 58 09

Über Netcetera

Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure Payments, Digital Banking, Publishing, Mobility, Gesundheitswesen und Vorsorge-Technologie. Mehr als 2’500 Banken und Issuer, und 160’000 Händler setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit rund 1’000 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten. Weitere Informationen auf netcetera.com und LinkedIn. Über Kamino

Kamino ist ein Hub für die Entwicklung mobiler Apps, das sich auf die Entwicklung von Fintech- und Super-Apps spezialisiert hat. Das Team besteht aus über 50 talentierten Fachleuten mit Fachwissen in Sicherheit, Identität, Kommunikation und Fintech. Zusätzlich zur Arbeit an komplexen Technologien ist Kamino ein Arbeitsplatz, der Spass macht, unterhaltsam, jugendlich und freundlich ist, dank der kulturellen und persönlichen Atmosphäre im Team. Kamino arbeitet mit Kunden zusammen, um robuste mobile App-Erlebnisse zu entwickeln, die identitätszentriert, sicher und benutzerfreundlich sind, kombiniert mit einem tiefen Verständnis von SSI-Technologien basierend auf dem Aries-Protokoll. Kamino bietet auch intelligente Sicherheits- und Verifizierungsprozesse, einschließlich KYC- und Hochsicherheits-Authentifizierungsmechanismen, und hat Erfahrung in der Entwicklung und Optimierung von Fintech-Apps, um den regulatorischen Rahmenbedingungen zu entsprechen. Das Team von Kamino bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Beratung, App-Design, Entwicklung und fortlaufenden Support, und ist in der Lage, mit Kunden in jeder Phase des Produktzyklus zusammenzuarbeiten, von der Produktvorbereitung bis hin zur Anpassung des Produkts an den Markt und darüber hinaus. Weitere Informationen: kamino.si

