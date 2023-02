Pressestimme: 'Junge Welt' zu Verdi-Streiks

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Verdi-Streiks:

"Antistreikgesetz in Großbritannien und Zwangsrekrutierung in Frankreich, das sind Attacken auf Rechte der Beschäftigten, die die herrschende Klasse auch hierzulande gerne fahren möchte. Entgrenzte Arbeitszeiten nehmen mit dem Ruf nach "Flexibilisierung" zu. Die Ampelkoalition will Renten künftig mit Kapitalmarktinvestitionen finanzieren. Ein Zurückweichen der Gewerkschaften im Arbeitskampf hält solche Vorstöße gegen die Arbeiterklasse nicht auf, im Gegenteil. Nur wenn die Gewerkschaft nachdrücklich für Beschäftigteninteressen eintritt, ohne Unzufriedenheit einzuhegen oder "sozialpartnerschaftlich" umzulenken, ist nachhaltige Organisationsmacht möglich. Verdi tut gut daran - wie im Arbeitskampf bei der Post -, auf die Kampfbereitschaft der Mitglieder zu vertrauen. Gerade im öffentlichen Dienst ist der Streik ein Hebel."/zz/DP/nas