Quartalszahlen Coinbase und Home Depot im Blick | Neue Strukturen bei Fresenius

Der DAX hat auch heute wieder unter Abgabedruck in der ersten Handelshälfte gelitten und diesen teilweise dynamisch ausgeglichen. Der Stimmungsumschwung gelang an einer brisanten Schwelle, die wir uns im Chartbild bei Stock3 heute einmal genauer ansehen und erste Ableitungen mit Andreas Bernstein treffen, an welchen Regionen weitere Ziele im Fall eines Durchbruchs sichtbar werden.

Verarbeitet werden mussten die gestrigen negativen Kurse an der Wall Street. Hier kam es nicht mehr zu einer Erholung. insbesondere der Ausblick der Baumarktkette Home Depot belastete die Kurse und sorgte für einen Abwärtstrend, der im Dow Jones zum Handelsende ein Minus von 700 Punkten zeigte.

Nachbörslich meldete noch Coinbase als Krypto-Exchange aus den USA Quartalszahlen. Aus einem Plus im Jahr 2021 wurde ein Minus in 2022 und auch die Umsätze sanken sehr stark. Da der Kurs bereits seit dem Allzeithoch stark eingebrochen war, hielten sich die Verluste nachbörslich in Grenzen. Dennoch ist der Weg zurück in die Gewinnzone im aktuellen Umfeld als eher schwierig zu bezeichnen.

Hoffnungen auf bessere Zeiten tragen die Aktienkurse des Fresenius-Konzerns. Die Entschlackung der Konzernstruktur ist für das größte Kursplus im DAX im Falle von Fresenius Medical Care und für den größten Verlust unter den DAX-Aktien im Falle von Fresenius SE verantwortlich. Wie lässt sich dies interpretieren?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.