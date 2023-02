Zumtobel Group mit Plus in Rekordnähe

Heute lief es gut für die Zumtobel Group-Aktie.

Bei Tagesende notierte das Wertpapier 7,29 € und legte so verglichen mit seinem Eröffnungspreis von 7,20 € 1,25% zu. Die meisten Gewinne nahm heute mit, wer das Papier bis zum Schluss hielt, die Zumtobel Group-Aktie schloss heute auf ihrem Tageshöchstkurs.

Offenbar etabliert sich bei Zumtobel Group ein solider Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 0,70% an.

Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die Zumtobel Group-Aktie um dramatische -16,69% abwärts.