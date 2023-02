0,82% Gewinn bei At & T

Auch wenn das Volumen für At & T vergleichsweise unbedeutend war, konnte der Kurs heute zulegen. Insgesamt 0,82% Zugewinn hatte die At & T-Aktie heute zu verzeichnen, nachdem sie bei 30,65 € gestartet war. Absolut legte sie 0,25 € zu, um schließlich 30,65 € zu erreichen.

Auch wenn es heute im Gegensatz zu Mittwoch nach oben ging, konnte der Aktienpreis heute nicht aus der gestrigen Handelsspanne ausbrechen.

Auf dem Tageshoch hätte man auch 30,80 € für die Aktie bekommen können. Die Freude bei At & T über den Kursanstieg an diesem Donnerstag dürfte sich nach dem Minus des Vortages (-2,09%) in Grenzen halten. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die At & T-Aktie um dramatische -33,37% abwärts.