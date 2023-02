Co-Chef Riese führt DZ Bank ab 2024 allein - Fröhlich in Rente

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Abkehr von der Doppelspitze: Co-Vorstandschef Cornelius Riese führt die DZ Bank von Juli 2024 allein.

Uwe Fröhlich, der das Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken seit 2019 gemeinsam mit Riese führt, werde dann in den Ruhestand gehen, teilte die DZ Bank am Donnerstag in Frankfurt mit. Der 48-jährige Riese arbeitet seit 2007 für die Gruppe, seit zehn Jahren gehört er dem Vorstand an. Fröhlich (62) hatte von 2008 bis 2017 den Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) geführt, ehe er in den Vorstand der DZ Bank einzog. Er kümmert sich als Teil der Doppelspitze um das eigene Verbund- und Bankgeschäft der DZ Bank, während Riese für die Holding mit dem Versicherer R+V, der Fondsgesellschaft Union Investment und der Bausparkasse Schwäbisch Hall zuständig ist.

Neu in der Führung der DZ Bank ist vom 1. März an Johannes Koch. Der 47-Jährige, der nach Stationen bei der KfW und der Unternehmensberatung Boston Consulting 2013 zur Bank kam, ist zurzeit für Strategie und Konzernentwicklung verantwortlich. Er startet als Generalbevollmächtigter und soll im Januar 2024 in den Vorstand einziehen, wo er für die Strategie der Verbund- und Geschäftsbank zuständig sein wird. Die DZ Bank fungiert als Zentralinstitut für rund 800 zumeist regionale Genossenschaftsbanken in Deutschland.

