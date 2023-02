DAX Ausblick: US-Daten fallen gemischt aus – PCE-Daten im Blick

Die Anträge auf Arbeitslosengeld haben auch in der letzten Woche unerwartet nachgelassen, was weiterhin auf einen robusten Gesundheitszustand der Arbeitsmarktbedingungen hindeutet. Indes wächst die US-Wirtschaft etwas schwächer als erwartet.

Der DAX notiert am Nachmittag mit über 15.525 Punkten rund 0,91 Prozent in der Pluszone.

Anträge auf Arbeitslosenhilfe lassen unerwartet nach – Anzeichen für robusten US-Arbeitsmarkt

Die Erstanträge auf staatliche Arbeitslosenunterstützung sind in der vergangenen Woche um 3.000 auf saisonbereinigte 192.000 zurückgegangen, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Fachleute hatten im Vorfeld mit 200.000 Anträgen gerechnet.