DAX® - Marken + Sentiment = doppelte Unterstützung?

An den letzten beiden Handelstagen konnte sich der DAX® jeweils deutlich von seinen Tagestiefs lösen, was zu zwei Kerzen mit markanten Lunten führt. Dieses Verhaltensmuster ist aus zwei Gründen besonders bemerkenswert: Zum einen bestätigen die Erholungsbewegungen der letzten beiden Tage letztlich die 200-Stunden-Linie (akt. bei 15.315 Punkten) als kurzfristige Unterstützung. Zum anderen unterstreicht die gestrige Tageskerze erneut die Bedeutung der verbliebenen Aufwärtskurslücke von Anfang Februar (untere Gapkante bei 15.222 Punkten). Da das Aktienbarometer auf diesem Niveau seit Mitte Januar diverse Hochs und Tiefs ausgeprägt hat, entsteht hier auch im längerfristigen Kontext ein wichtiger Rückzugsbereich. Verstärkt wird dessen Relevanz noch zusätzlich dadurch, dass unterhalb dieser Schlüsselmarke eine kleine Topformation vervollständigt wäre (siehe Chart). Wie so oft donnerstags noch einen Blick auf die aktuelle Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII). Die jüngste Verschnaufpause am Aktienmarkt hat bei den amerikanischen Privatanlegern Spuren hinterlassen. So liegt der Anteil der Bullen bereits wieder bei lediglich 21,6 % und wird von den Bären (38,6 %) deutlich übertroffen – ein eher konstruktives Zeichen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

