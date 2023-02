Dax zur Eröffnung höher erwartet - Bilanzen im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung weiterer Firmenbilanzen ist die Stimmung am deutschen Aktienmarkt zunächst freundlich.

Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Mittwoch hatte er kaum verändert bei 15.399 Punkten geschlossen. Die Veröffentlichung der Zinsprotokolle der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) brachte wenig Überraschendes, sagten Börsianer. Eine solide Mehrheit von Währungshütern der Fed hat auf der jüngsten Zinssitzung dafür plädiert, das Tempo der Zinserhöhungen auf einen Viertel-Prozentpunkt abzuschwächen. Sie waren sich allerdings auch darin einig, dass die Gefahren einer hohen Inflation weiterhin ein Schlüsselfaktor für die Ausrichtung der Geldpolitik sein werden.

Geschäftszahlen legten am Donnerstag unter anderem Deutsche Telekom und Heidelberg Materials vor. Zudem wurde bekannt, dass spätestens 2024 mit Hasso Plattner auch der letzte der SAP-Gründer den Walldorfer Softwarekonzern verlässt. Bei den Konjunkturdaten veröffentlicht das Handelsministerium in Washington eine zweite Schätzung zur US-Wirtschaftsleistung im vierten Quartal. In Japan bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.399,89

Dax-Future

15.480,00

EuroStoxx50

4.242,88

EuroStoxx50-Future

4.261,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.045,09 -0,3 Prozent

Nasdaq

11.507,07 +0,1 Prozent

S&P 500

3.991,05 -0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

Kein Handel

Shanghai

3.279,49 -0,4 Prozent

Hang Seng

20.369,25 -0,3 Prozent

