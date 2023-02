Der Gewinn ist eingebrochen, die Dividende gekürzt – doch abschreiben sollte man Fielmann nicht

Fielmanns Gewinn ist eingebrochen, die Dividende wurde stark gekürzt. Der Gewinneinbruch ist basiert nicht auf einen Umsatzrückgang, denn dieser ist um 5 Prozent gestiegen. Höhere Ausgaben für Personal und Investitionen haben auf den Gewinn gedrückt.

Ein genauerer Blick lohnt sich und zeigt, weshalb man als Anleger Fielmann nicht abschreiben sollte.

Fielmann will den Brillenmarkt revolutionieren

Fielmann investiert in zahlreiche Unternehmen, wie etwa in das israelische Start-up Deep Optics, bei dem Fielmann rund 10 Prozent hält. Deep Optics arbeitet an Brillen mit einem dynamischen Fokus. Der Träger muss nur auf den Bügel drücken und schon kann er im Nah-, Mittel- und Fernbereich scharf sehen.

Solche Investitionen sind kapitalintensiv, aber auch vielversprechend. Wenn sie sich durchsetzen, kann man damit sehr viel Geld verdienen.

Ausbau des Online-Geschäfts

Weiterhin baut Fielmann seinen Online-Handel weiter aus. Allerdings werden online hauptsächlich Sonnenbrillen bestellt, bei denen die Marge geringer ist. Brillen, die die Sehschwäche korrigieren, müssen oft eingestellt werden, so dass ein Besuch vor Ort in den meisten Fällen unerlässlich ist.

Fazit: Fielmann-Aktie nicht abschreiben

In einer solchen Konstellation ist es sinnvoll, die Dividende zu kürzen und das so eingesparte Geld in den Ausbau der Vertriebskanäle und in Investitionen zu stecken. Zumal Fielmann durchaus rentabel arbeitet und Profit abwirft: Im letzten Jahr hat der Brillenkonzern immer noch 110 Mio. EUR Gewinn erwirtschaftet.

Fielmann ist solide finanziert und bleibt ein Erfolgsmodell im europäischen Brillenmarkt. Die Fielmann-Aktie sollten Anleger daher im Blick behalten.