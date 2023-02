EQS-News: Amprion GmbH: Amprion erhöht Konsortialkreditvertrag um 500 Millionen Euro

EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges

Amprion GmbH: Amprion erhöht Konsortialkreditvertrag um 500 Millionen Euro



23.02.2023 / 10:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Dortmund, Donnerstag, 23. Februar 2023



Amprion erhöht Konsortialkreditvertrag um 500 Millionen Euro



Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat das Volumen des bestehenden Konsortialkreditvertrags mittels der vertraglich vereinbarten Erhöhungsoption erfolgreich aufgestockt. Der Kreditrahmen erhöht sich damit um 500 Mio. Euro auf insgesamt 2.000 Mio. Euro. Alle acht Konsortialbanken beteiligen sich quotal an der Erhöhung des Kreditvolumens.



Mit der Aufstockung des Konsortialkreditvertrags erhöht Amprion die Flexibilität bei kurzfristigen Finanzierungen und reagiert auf die kurz-und mittelfristig stark steigenden Investitionen, die auf die Beschleunigung des Netzausbaus zurückzuführen sind. Die beteiligten Konsortialbanken sind die Bayerische Landesbank, die Commerzbank, die DZ Bank, die ING, die Landesbank Baden-Württemberg, die Landesbank Hessen-Thüringen, die SEB sowie die UniCredit. Die Laufzeit des Konsortialkreditvertrags bleibt von der Erhöhung unberührt.



Peter Rüth, Chief Financial Officer von Amprion: „Der Konsortialkreditvertrag mit unseren acht Bankpartnern bildet die Basis für unsere Bridge-to-Bond Finanzierungsstrategie. Mit der Erhöhung des Finanzierungsvolumens schaffen wir eine noch größere Flexibilität bei der kurzfristigen Finanzierung und können Marktopportunitäten künftig noch besser nutzen. Der reibungslose und zügige Prozess spiegelt unsere sehr guten, vertrauensvollen und langfristigen Beziehungen zu unseren Bankpartnern wider.“





Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:



Patrick Wang

Leiter Investor Relations

T +49 231 5849-12297

ir@amprion.net







Amprion verbindet



Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher – und bereiten den Weg für ein klimaverträgliches Energiesystem, indem wir unser Netz ausbauen. Rund 2.200 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland und Europa.





23.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com