EQS-News: Das führende philippinische Fintech-Unternehmen GCash nimmt an der Plenarversammlung des Mobile World Congress teil

Das führende philippinische Fintech-Unternehmen GCash nimmt an der Plenarversammlung des Mobile World Congress teil MANILA, PHILIPPINEN - Media OutReach - 23. Februar 2023 - Die philippinische Nr. 1 bei den FinTech-Apps, GCash, die vom Globe Group-Unternehmen Mynt betrieben wird, wird diesen Monat bei der Plenarversammlung des Mobile World Congress in Barcelona durch die Präsidentin und CEO Martha Sazon vertreten, die eine programmatische Rede über die sich verändernden Kunden auf der Hauptbühne der weltweit größten Messe für die Mobilbranche halten wird. Sazon gehört zu den Hauptrednern auf dem MWC zum Thema „New Behavior for a New Reality”, das eng mit der Geschichte von GCash verbunden ist. GCash entstand während der Pandemie als wichtige digitale Plattform, die es erlaubt, persönliche finanzielle Transaktionen online abzuwickeln, und unternehmerische Aktivitäten trotz der Einschränkungen der Mobilität ermöglicht. Sazon wird außerdem beim „Fintech Summit: The Rise of Fintech Disruption” darüber sprechen, wie FinTech die Entwicklung von leistungsfähigen und disruptiven Lösungen ermöglicht. GCash hat mit ca. 76 Millionen Nutzern und mit einem Wert von 2 Mrd. Dollar jetzt den „Doppel-Einhorn”-Status erreicht. Das Unternehmen baut weiterhin seine finanziellen Dienstleistungen bei Zahlungen, Barüberweisungen, Krediten, Spareinlagen sowie Vermögens-, Versicherungs- und Investmentprodukten aus. Außerdem ist das Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Lebensmittel, Wellness, Reisen, Freizeit und Immobiliendienstleistungen tätig. Gleichzeitig wird der Präsident und CEO der Globe Group, Ernest Cu, bei einer Podiumsdiskussion mit Transcelestial, einer von Kickstart Ventures der Globe Group unterstützten Gesellschaft, die Entwicklung von einem Telekommunikations- hin zu einem Technologieunternehmen vorstellen. Cu wird an der Diskussion von CEOs führender südostasiatischer Telekommunikationsunternehmen u.a. über netzwerkbezogene Technologien und Herausforderungen in Zusammenhang mit der Konnektivität auf den Philippinen teilnehmen. „Die erstmalige Teilnahme unseres Fintech-Unternehmens am Mobile World Congress in Barcelona stellt einen wichtigen Meilenstein für die Globe Group dar, da wir uns als führendes disruptives Unternehmen und Wegbereiter im Digitalsektor auf den Philippinen etablieren und unsere Entwicklung hin zu einem Technologieunternehmen vorstellen. Wir sind stolz darauf, unsere Leistungen zu präsentieren, mit denen wir das Leben der Filipinos durch digitale Lösungen verbessern, und Teil des globalen Meinungsaustauschs über die Zukunft der Technologie und Konnektivität zu sein”, erklärte Cu. Der MWC Barcelona ist die weltweit größte Messe der Mobilbranche, die Tausende von Ausstellern und Besuchern aus der ganzen Welt anzieht. Der diesjährige MWC, der vom globalen Branchenverband GSMA, der die Vereinheitlichung des mobilen Ökosystems anstrebt, veranstaltet wird, wird vom 27. Februar bis zum 2. März 2023 stattfinden. Mit fast einhundert betreuten Portfoliounternehmen hat sich die Globe Group erfolgreich zur führenden nationalen Plattform für digitale Lösungen entwickelt, die Dienstleistungen in den Bereichen FinTech, Medizintechnik, AdTech, EduTech, Outsourcing sowie Managed Services, Enterprise Data und Investitionen erbringt. Weitere Informationen über die Globe Group finden Sie unter www.globe.com.ph. ### Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an: gtcorpcomm@globe.com.ph

