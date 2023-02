EQS-News: iOmx Therapeutics ernennt Dr. Christine Rothe zur neuen Chief Development Officer

EQS-News: iOmx Therapeutics AG / Schlagwort(e): Personalie

iOmx Therapeutics ernennt Dr. Christine Rothe zur neuen Chief Development Officer Martinsried / München 23. Februar 2023 iOmx Therapeutics AG, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Krebstherapeutika auf der Basis von neuen Immun-Checkpoint-Targets entwickelt, gab heute die Ernennung von Dr. Christine Rothe als Chief Development Officer bekannt. Dr. Rothe verfügt über mehr als 25 Jahre Industrieerfahrung in der biopharmazeutischen Forschung und frühen Wirkstoffentwicklung für verschiedene Krankheitsbereiche. „Ich freue mich sehr, Christine im Team von iOmx und als Leiterin unserer Forschungs- und Entwicklungsprogramme willkommen zu heißen. Ihre hervorragende Erfolgsbilanz in Forschung und Entwicklung sowie ihre umfangreichen Erfahrungen in der Immuno-Onkologie und im Bereich Biologika werden für uns von großem Wert sein beim Ausbau unserer Pipeline“, sagte Dr. Apollon Papadimitriou, CEO von iOmx Therapeutics. „Neben dem Start der klinischen Studie mit unserer Leitsubstanz OMX-0407, einem neuartigen intrazellulären SIK3 Checkpoint-Inhibitor, konzentrieren wir uns darauf, unser Portfolio neuartiger Immun-Checkpoints zügig für die klinische Entwicklung vorzubereiten.“ „Mit der leistungsstarken Screening-Plattform iOTargTM ist iOmx gut aufgestellt, um erfolgreich Krebsimmuntherapien der nächsten Generation zu entwickeln. Der systematische Ansatz des Unternehmens, neuartige Immun-Checkpoints, die von Tumor- oder myeloischen Zellen exprimiert werden, zu finden, ist der richtige Weg, um die derzeitigen Defizite in der Krebsimmuntherapie anzugehen“, erklärte Dr. Christine Rothe, CDO von iOmx Therapeutics. „Ich fühle mich geehrt, das iOmx-Team auf seinem Weg zu unterstützen, innovative Immuntherapien zu entwickeln, die das Leben von Krebspatienten verändern könnten. Ich freue mich darauf, mit meiner wissenschaftlichen Expertise und meiner Führungserfahrung die Forschungs- und Entwicklungskompetenzen von iOmx zu ergänzen und weiter zu stärken.“ Vor ihrem Eintritt bei iOmx Therapeutics war Dr. Christine Rothe bei Pieris Pharmaceuticals als VP Early-Stage Project Leadership & Data Science und davor als VP Research Platform & Alliances tätig. Sie spielte bei Pieris eine entscheidende Rolle bei der Etablierung des Drug Discovery-Prozesses und bei der Entwicklung neuartiger Therapeutika in der Immunonkologie und anderen Indikationsgebieten – vom Programmstart bis hin zur Klinik. Dr. Rothe begann ihre Karriere in der Industrie bei MorphoSys, wo sie verschiedene Positionen in der Forschung und Entwicklung sowie im Alliance Management innehatte. In diesen Positionen leitete sie sowohl die Technologieentwicklung als auch die Projektteams für therapeutische Antikörper. Sie promovierte in Zellbiologie an der Universität Regensburg. Über iOmx Therapeutics iOmx Therapeutics (www.iomx.com) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von „first-in-class“ Krebsimmuntherapien konzentriert, die auf neu entdeckte, von Krebszellen gekaperte Immun-Checkpoints abzielen. Mithilfe seiner iOTarg™-Hochdurchsatz-Screening-Plattform hat iOmx eine Reihe von proprietären tumorassoziierten Immun-Checkpoints der nächsten Generation identifiziert und baut eine präklinische Pipeline vielversprechender Arzneimittelkandidaten auf, die das Potenzial haben, Krebserkrankungen zu behandeln, die gegen derzeit verfügbare Immuntherapien resistent sind. Das führende Programm des Unternehmens, IMT-07, zielt auf SIK3, eine immun-protektive Kinase, bei verschiedenen soliden Tumoren. iOmx wurde 2016 basierend auf der Arbeit seiner wissenschaftlichen Gründer Dr. Philipp Beckhove, und Dr. Nisit Khandelwal, am Deutschen Krebsforschungszentrum gegründet und wird von internationalen Life-Science-Investoren wie Wellington Partners, Sofinnova Partners und M Ventures sowie MIG Capital und Athos Biopharma unterstützt. iOmx hat seinen Sitz in Martinsried/München, Deutschland. Kontakt

