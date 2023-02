Fresenius Medical Care - Topperformer des Jahres

Im Umfeld des Jahresultimos hatten wir einige der schwächsten Aktien des Jahres 2022 unter die Lupe genommen, darunter auch das FMC-Papier (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 5. Januar). Hintergrund ist, dass die Underperformer des Vorjahres zu Beginn des neuen Jahres oftmals zu signifikanten Erholungsbewegungen neigen. In diesem Kontext hat die FMC-Aktie lehrbuchmäßig geliefert, denn mittlerweile ist das Papier der beste DAX®-Titel in 2023. Kernargumente waren seinerzeit neben der wichtigen Haltezone bei 27 EUR auch die besondere Indikatorenkonstellation. Hier kann der RSI inzwischen mit dem ersten Kaufsignal seit Beginn des Jahrtausends aufwarten. Gleichzeitig wackelt der im Verlauf des Oszillators bestehende Abwärtstrends seit 2015. Noch einen Schritt zurück ist indes der MACD. Doch auch der Trendfolger dreht gerade auf historisch niedrigem Niveau (siehe Chart). Selbst das langfristige Erholungsziel in Form der Hochs von 2006 bis 2008 bei rund 40 EUR hat der Titel seit gestern hinter sich gelassen – und zwar mit einem Aufwärtsgap auf Tagesbasis (38,07 EUR zu 38,61 EUR). Die Tiefs von 2013/14 bei rund 46,50 EUR markieren nun das nächste Erholungsziel. Die o. g. Kurslücke dient dagegen als Absicherung.

Fresenius Medical Care (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Fresenius Medical Care

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.