Das Interesse der Börsenhändler war heute geweckt. Das Volumen bei Wienerberger war stark überdurchschnittlich. Zum Preis bei Börseneröffnung von 29,34 € konnte Wienerberger heute erfreuliche 1,16% zulegen, um bei 29,64 € zu schließen. Für Wienerberger-Anleger geht es also nach dem satten gestrigen Plus auch heute mit einem Kursgewinn von 1,16% weiter bergauf. Das Plus von heute trägt zu dem 12-Monats-Plus von 6,62% bei.