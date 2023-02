GNW-Adhoc: Supercar-Vermieter Classic Parade startet den ersten Kryptowährungszahlungsservice im Vereinigten Königreich

^LONDON, Feb. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Einer der führenden Supercar-Vermieter

im Vereinigten Königreich hat gerade ein Kryptowährungszahlungssystem eingeführt, um die beeindruckendsten Supercars der Welt zu mieten. Kunden können jetzt für eine Auswahl von über 100 Supersportwagen von 28 Luxusmarken sowohl in der Kryptowährung Bitcoin oder Ethereum als auch in Pfund Sterling bezahlen. Eines der Autos, die in den Ausstellungsräumen in London, Manchester und Edinburgh zur Verfügung stehen, ist der 2,4 Millionen Pfund teure Bugatti Chiron, dessen Miete 200.000 Pfund pro Tag kostet, was 220,75 ETH oder 11,696 BTC entspricht. Andrew Brown, Gründer und Eigentümer von Classic Parade, äußert sich dazu: ?Unsere Kundschaft ist international und möchte die Möglichkeit haben, unsere Supersportwagen zu mieten, ohne sich mit Wechselkursen und Überweisungsgebühren herumschlagen zu müssen. Viele unserer Kunden halten erhebliche Mengen an Kryptowährungen und daher ist es sinnvoll, diese Option für sie anzubieten. Die Transaktionen erfolgen sofort, wir können die Kautionen auch in Kryptowährung entgegennehmen und es ist dann ganz einfach, die Kaution nach Ablauf der Mietdauer zurückzuzahlen." Kryptozahlungen werden an den sicheren Wallet von Classic Parade überwiesen und es werden alle notwendigen Schritte unternommen, um die Sicherheit der Finanztransfers zu gewährleisten. Sobald der Betrag überwiesen und die Mietverträge unterzeichnet sind, wird der Supersportwagen entweder abgeholt oder an die Adresse des Kunden im Vereinigten Königreich geliefert. Andrew Brown fügte hinzu: ?Wir müssen die üblichen Identitätsprüfungen durchführen, die für die Anmietung eines Fahrzeugs erforderlich sind, aber diese sind einfach zu verarbeiten, und mit jeder weiteren Transaktion wird es noch viel einfacher. Auf diese Weise können wir auch angemessene ?Know Your Customer"-Prüfungen durchführen." Einer der beliebtesten Mietwagen von Classic Parade für den Sommer ist der Lamborghini Huracan Spyder, der 1.100 Pfund pro Tag kostet, was 1,21 ETH oder 0,064 BTC entspricht. ?Wir erwarten in den nächsten Monaten ein großes Interesse von Krypto-Investoren an der Vermietung unserer unglaublichen Supercars. Viele Investoren sind relativ jung und wollen ihren Reichtum zeigen, daher ist das Interesse an Supercars in diesem Markt sehr groß.", so Andrew Brown. Die gesamte Palette der Supercars und ihre Preise finden Sie unter https://www.classicparade.co.uk (https://www.classicparade.co.uk/) Kontaktinformationen für Medien: James Goble, Classic Parade +44 (0) 333 355 3595 rent@classicparade.co.uk (mailto:rent@classicparade.co.uk) Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49b34c75-e25e-4725-bd2c- 0b83c37cfe83 °