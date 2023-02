Mayr-Melnhof Karton legt zu

Der heutige Donnerstag war ein guter Bösentag für die Mayr-Melnhof Karton-Aktie. Zum Preis bei Börseneröffnung von 158,60 € konnte Mayr-Melnhof Karton heute erfreuliche 0,78% zulegen, um bei 156,00 € zu schließen. Der letzte Aktienpreis des Tages war dann auch der höchste, am Ende stand die Mayr-Melnhof Karton-Aktie auf dem heutigen Höchstkurs. Dem gestrigen Gewinn von -0,13% folgte also bei Mayr-Melnhof Karton heute ein weiterer - diesmal ordentlicher - Schritt nach oben. Das heutige Plus bremst das Negativergebnis der letzten zwölf Monate ein wenig aus, Mayr-Melnhof Karton ist dennoch insgesamt um -4,99% abgerutscht.