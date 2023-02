Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu politischen Aschermittwoch

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu politischen Aschermittwoch:

Es ist ein merkwürdiges Ereignis. Da prügeln Politiker aufeinander ein, die sonst in einer Koalition miteinander regieren. Derbe Sprüche ersetzen die sachliche Debatte, es ist ein Schlagabtausch um den Schlagabtausches willen. Ein Spektakel eben, über dessen Sinnhaftigkeit in diesen angespannten Zeiten geredet werden kann. Denn die Weltlage, aber auch die im eigenen Land, erfordert eigentlich das Zusammenstehen aller demokratischen Kräfte. So wie sie es mehr oder weniger auch tun zwischen Aschermittwoch und Faschingsdienstag./yyzz/DP/mis