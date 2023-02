Der Rüstungskonzern Hensoldt rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2023 mit den ersten Aufträgen aufgrund des 100-Milliardern-Pakets, den die Bundesregierung vor knapp einem Jahr beschlossen hat. Weiterhin rechnet Hensoldt mit Aufträgen aus anderen Ländern.

Hensoldt stellt besonders Radare, die zur Überwachung, Aufklärung, Flugsicherung und Luftverteidigung eingesetzt werden können.

Hensoldt bestätigt Prognosen

Hensoldt, der im Nebenwerte-Indesx SDax gelistet ist, bekräftigte die Prognose, die erst im Dezember erhöht wurden. Der Umsatz soll in diesem Jahr zwischen 7 und 10 Prozent steigen.

Im letzten Geschäftsjahr lag der Umsatz bei über 1,7 Mrd. EUR, was ein plus von 16 Prozent ausmacht. Der Erlös wurde durch einen Großauftrag getrieben. Der operative Gewinn lag im letzten Jahr bei 292 Mio. EUR, plus 12 Prozent

Fazit

Hensoldt ist ein klassischer Kriegsgewinnler, der von höheren Militärausgaben profitiert. Die Panik vor einer Eskalation des Krieges spielt Hensoldt natürlich, genau wie Rheinmetall, in die Hände.

Anleger können hier kurz- bis mittelfristig durchaus Gewinne erzielen, besonders da ein Ende der Aufrüstung bis jetzt nicht absehbar ist. Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont haben, sollten die Hensoldt-Aktie jedoch meiden. Wenn die Staaten wieder eine Kürzung der Verteidigungsausgaben beschließen, dann brechen viele Einnahmen weg. Und das wird irgendwann der Fall sein, auch wenn es bisher noch nicht absehbar ist.

(mit Material von dpa-AFX)